Согласно новому постановлению приложение Ashyq смогут использовать дети старше 12 лет.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об использовании детьми старше 12 лет приложения Ashyq на добровольной основе, при входе в ряд объектов, передает zakon.kz.

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в: компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq, - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформах: eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.

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