Какая погода ждет казахстанцев в субботу 

Прогноз погоды 28 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 августа, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока пройдут дожди с грозой. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока - град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жамбылской, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, в Жамбылской области - град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днем на севере, северо-востоке области гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области на юго-западе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается гроза. В Костанайской области на севере, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части 15-23 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере, западе гроза, днем - град, шквал, ночью и утром на юге области туман, днем на севере, западе области 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Алматинской, Атырауской, Актюбинской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе, севере Карагандинской области, на юге, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

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