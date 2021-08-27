Мир без ядерного оружия: эксперты обращают пристальное внимание на опыт Казахстана

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 456 ядерных испытаний.

Как никто другой пострадавший от катастрофических последствий ядерных испытаний, которые начиная с 1949 года продолжались на нашей земле на протяжении четырех десятилетий, Казахстан с самого начала своей независимости выступает за ликвидацию ядерного оружия.

Об этом рассказал директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел РК.

Кайрат Саржанов отметил, что Генеральной Ассамблеей ООН, начиная с 1998 года, по инициативе Казахстана каждые три года принимается резолюция "Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане".

В ней, в частности, звучит призыв к международному сообществу оказывать нашей стране практическую помощь в разработке и осуществлении специальных программ лечения и обслуживания пострадавшего населения, в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе, а также отмечается системная работа казахстанского государства по выделению внутренних ресурсов для содействия удовлетворению потребностям лиц, затронутых последствиями ядерных испытаний, - отметил он.

29 августа 1991 года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, невзирая на давление военно-промышленного комплекса СССР и опираясь на волю народа Казахстана, который призывал поставить точку в сорокалетней истории ядерных испытаний, принял историческое решение закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Тем самым наша страна внесла свой уникальный вклад в ядерное разоружение и глобальное снижение ядерной угрозы.

Саржанов отмечает, что с 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 456 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах).

Авторитетные эксперты в сфере международной безопасности обращают самое пристальное внимание на исторический опыт Казахстана – признанного лидера в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. Так, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе своего посещения территории бывшего Семипалатинского полигона в апреле 2010 года заявил, что Казахстан демонстрирует важное лидерство в сфере ядерного разоружения, и призвал руководителей всех стран, в особенности ядерных держав, следовать примеру Казахстана, - уточнил директор.

Вслед за Семипалатинским полигоном были закрыты или законсервированы другие ядерные полигоны в разных уголках планеты. Как итог – решительный шаг, предпринятый Казахстаном в 1991 году, проложил путь к принятию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), открытого к подписанию в 1996 году.

После закрытия Семипалатинского ядерного полигона и отказа от четвертого по мощности ядерного арсенала Казахстан, совместно с Россией и США, ликвидировал инфраструктуру полигона. На постоянной основе ведутся работы по обеспечению безопасности бывшего ядерного испытательного комплекса. Ядерная деятельность страны реализуется в полном соответствии со стандартами МАГАТЭ и под его эффективным надзором, - добавил эксперт.

За 30 лет независимости Казахстан присоединился к таким всеобъемлющим документам в области разоружения и нераспространения, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), Конвенция по запрещению химического оружия (КЗХО), Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), а также к ряду других международных соглашений в этой области.

21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 75-й сессии единогласно приняла указанную резолюцию в десятый, юбилейный раз. Соавторами резолюции выступило рекордное число (118) государств-членов ООН, включая Австралию, Австрию, Великобританию, Венгрию, Германию, Индию, Индонезию, Испанию, Канаду, ОАЭ, Пакистан, Республику Корея, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Японию и многих других.

Принятая резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством признания международным сообществом серьезных подходов Казахстана к системному решению вопросов преодоления последствий ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп, - заявил Саржанов.

Министерство иностранных дел Казахстана на переговорах с зарубежными партнерами обращает особое внимание на важность реабилитации и восстановления Семипалатинского региона по трем главным направлениям: экологическому, социальному и экономическому.

В 2009 году дата закрытия Семипалатинского полигона – 29 августа – по нашей инициативе была объявлена Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Глубоко символично, что именно в этот же день, в 2019 году Казахстан передал в Секретариат ООН как депозитарию инструмент о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу 22 января 2021 года.

Аналитик отметил, что ядерное разоружение и нераспространение неразрывно связаны между собой. Отсутствие прогресса в разоружении напрямую влияет на эффективность режима ядерного нераспространения. В этой связи продвижение идеалов мира без ядерного оружия, поддержание и укрепление глобальных процессов ядерного разоружения и режима нераспространения является одним из ключевых приоритетов внешней политики Республики Казахстан.

В этом году, наряду с 30-летием закрытия Семипалатинского ядерного полигона, исполняется 15 лет со дня подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии – первого в регионе многостороннего инструмента в области международной безопасности.

Мы убеждены в том, что зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) представляет собой важный шаг на пути к укреплению процесса разоружения, режима ядерного нераспространения, развитию сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, взаимодействию по экологической реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного заражения, и укреплению регионального и международного мира и безопасности, - говорит он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являясь убежденным сторонником глобального движения за ядерное разоружение, последовательно продолжает продвигать антиядерные инициативы Елбасы. Так, в своем первом выступлении в качестве главы государства с трибуны Генассамблеи ООН в 2019 году он подчеркнул, что инициатива Елбасы о полном избавлении мира от ядерного оружия к столетнему юбилею ООН в 2045 году уже нашла огромное число сторонников как среди политических лидеров, так и среди широкой мировой общественности.

По инициативе Казахстана и в соавторстве с рядом стран с 2015 года каждые три года Генеральной Ассамблеей ООН принимается Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия, которая рассматривается в качестве важного шага на пути к всеобщему разоружению и достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстан поддержал инициативу МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана (БНОУ). 29 августа 2017 года – в Международный день действий против ядерных испытаний состоялась церемония открытия здания Банка, в которой приняли участие Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Казахстан, предоставив свою территорию для размещения БНОУ МАГАТЭ, внес очередной исторический вклад в укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и создание совершенно нового механизма безопасного и рационального использования ядерного топлива. Данный проект осуществляется впервые в истории развития атомной энергетики, и нам вдвойне приятно осознавать, что это происходит при нашем непосредственном участии и на территории нашей страны.

Одной из наших значимых инициатив является международная кампания "АТОМ" (Abolish Testing – Our Mission), которая нацелена на обеспечение людей разных стран доступной информацией о последствиях и угрозах ядерных испытаний. Инициатива по его реализации была объявлена Н. Назарбаевым в столице Казахстана на международной конференции "От запрета ядерных испытаний – к миру, свободному от ядерного оружия" в августе 2012 г..

Он отметил, с момента объявления данной инициативы проведена существенная работа по ее продвижению как внутри страны, так и за рубежом, включая проведение презентаций Проекта по всему миру и организацию выставок картин известного художника, Почетного посла Проекта АТОМ Карипбека Куюкова, который сам является пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Ставится очень сложная, но благородная задача: объединив усилия граждан разных государств, навсегда остановить испытания ядерного оружия, сделать продвижение к безъядерному миру поступательным и необратимым.

Не случайно, что именно Казахстан и Япония, две страны, пострадавшие от применения и использования ядерного оружия, в 2015-2017 годах возглавили Конференцию по статье 14 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, касающейся вопросов его вступления в силу.

Осенью 2016 года Елбасы и японский премьер-министр Синдзо Абэ впервые в истории Договора подписали в Нур-Султане на высоком уровне Совместную декларацию по скорейшему вступлению ДВЗЯИ в силу.

29 августа 2018 года, в Международный день против ядерных испытаний и день закрытия Семипалатинского ядерного полигона, в Нур-Султане состоялась Конференция Молодежной группы, собравшая 50 молодых экспертов в сфере ядерной безопасности, и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ с посещением бывшего Семипалатинского полигона. Оба мероприятия были направлены на реализацию антиядерных инициатив Елбасы по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и популяризацию установления всеобщего запрета на ядерные испытания и беспрецедентного вклада нашей страны в процесс глобального ядерного разоружения и нераспространения.

С целью признания заслуг политических и общественных лидеров и организаций в бескомпромиссном поиске мира, свободного от страхов перед войнами и кризисами, 10 октября 2016 г. была учреждена "Назарбаевская премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность".

Напомним, что в 2017 году первым лауреатом Премии стал Король Иордании Абдалла II., который выступает за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Эти усилия Короля Иордании вносят существенный вклад в дело международного ядерного разоружения и нераспространения, особенно в одном из самых неспокойных регионов мира.

В 2019 году лауреатами стали покойный Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо за заслуги в сфере использования атома в мирных целях и продвижения запрета на ядерные испытания.

В целом, важная и знаменательная дата Международного дня действий против ядерных испытаний, несомненно, является важным компонентом международных усилий реализации глобальной повестки, для достижения мира, свободного от ядерного оружия, - заключил Саржанов.

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