Ущерб от взрывов в Жамбылской области оценит комиссия

Межведомственную комиссию возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

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В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра вошли аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министры обороны Нурлан Ермекбаев, по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, вице-министры труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития и других центральных государственных органов.

Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки пострадавшим.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

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