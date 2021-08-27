Как в театре "Астана Опера" обеспечивается безопасность здоровья зрителей

Театр работает в соответствии с требованиями постановления главного санитарного врача.

Театр оперы и балета "Астана Опера" вовсю готовится к открытию девятого театрального сезона традиционным национальным спектаклем "Кыз-Жибек".

По данным столичного акимата, также в сентябре текущего года жители и гости города смогут посмотреть оперные спектакли "Дон Карлос", "Турандот", балетные спектакли "Бахчисарайский фонтан", "Корсар" и многое другое, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В новом сезоне театр готовит ряд премьер. Среди них такие известные постановки, как "Шесть танцев" знаменитого хореографа Иржи Килиана, "Белоснежка и семь гномов" Дьюлы Харангозо, национальный оперный спектакль Еркегали Рахмадиева "Алпамыс".

Стоит отметить, что сейчас театр работает в соответствии с требованиями постановления главного санитарного врача, заполняемость в залах составляет не более 20% от общего количества посадочных мест. На входе зрители пользуются системой Ashyq, - сообщила заместитель директора театра "Астана Опера" Айжан Курмангалиева.

Коллектив "Астана Опера" одним из первых начал процесс вакцинации от коронавируса: более 100 сотрудников театра получили первый и второй компоненты вакцины.

Мы ждем, когда сможем увидеть наших зрителей, открыть свои двери со 100% посещаемостью. Мы понимаем, что это возможно только при достижении коллективного иммунитета посредством массовой вакцинации жителей и снятия ограничительных мер. Со своей стороны театр "Астана Опера" прилагает максимальное количество усилий и поддерживает вакцинацию сотрудников, - добавила спикер.

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