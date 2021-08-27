Дания снимет все коронавирусные ограничения с 10 сентября

Правительство больше не относит коронавирус к "критичному для общества заболеванию".

Дания снимет все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, с 10 сентября, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения страны.

Карантинные ограничения снимаются, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеуникетак, так как распространение вируса находится под контролем, а среди жителей рекордно высокие показатели вакцинации.

В королевстве одни из самых высоких показателей по вакцинации от коронавируса в мире: четверо из пяти датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью привиты. Поэтому правительство больше не относит коронавирус к "критичному для общества заболеванию".

Как отметил министр здравоохранения Дании, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то придется снова ввести ограничения.

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