ЧП в Байзакском районе: Жители постепенно возвращаются домой

Жибек Жолы находится в километре от места происшествия.

26 августа в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Оказалось, что произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Причина возгорания пока не установлена. По последним данным, погибли девять человек. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку. Жители села Жибек Жолы, что в километре от места ЧП, постепенно возвращаются домой, передает zakon.kz.

Село Жибек Жолы находится в километре от места событий. Местные жители накануне были эвакуированы в школы. Сегодня они стали возвращаться в свои дома.

На въезде в населенный пункт дежурят сотрудники полиции.

После эвакуации местных жителей охранять поселок остались солдаты Нацгвардии.

В некоторых домах выбиты окна и двери.

Сообщается, что в Жибек Жолы проживают многие сотрудники воинской части, где накануне произошли взрывы.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким девяти погибших. Он провел совещание, где поручил создать Межведомственную комиссию, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Властям он поручил принять меры, направленные на возвращение сельских жителей в свои дома, а также провести объективное расследование происшествия.

Фото: Юрий Ким

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