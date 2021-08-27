Ермекбаев поручил ускорить ход строительства двух баз хранения боеприпасов

Приложение zakon.kz
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Строительство этих объектов предусмотрено Комплексным планом.
Министр обороны Нурлан Ермекбаев поручил должностным лицам ускорить работы по организации строительства двух баз хранения боеприпасов, сообщает zakon.kz.
Строительство этих объектов предусмотрено Комплексным планом по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных силах РК от 2019 года, - отмечено в сообщении МО РК.
Строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов.
Предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах, введенных в законодательство по инициативе Министерства обороны в 2020 году, - добавили в оборонном ведомстве.
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