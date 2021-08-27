Президент поручил МВД и КНБ не допустить распространения дезинформации о взрывах

Кроме того, он поручил провести тщательное расследование.

Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД и КНБ не допустить распространения фейков и спекуляций после взрывов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

МВД совместно с уполномоченными государственными органами следует принять комплексные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества. Комитету национальной безопасности, генпрокуратуре, МВД и другим уполномоченным госорганам предстоит принять меры по предотвращению распространения фейков и спекуляций, - говорится в сообщении Акорды.

Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел президент поручил провести тщательное досудебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления виновных.

Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. По последним данным, погибли девять человек. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку. Жители близлежащих сел постепенно возвращаются домой.

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