Как будет проходить процесс обучения для детей после взрыва в Жамбылской области

В этих населенных пунктах школы также обследуются на повреждения.

Учебный процесс для школьников сел, которые расположены рядом с местом взрыва в Жамбылской области, прерываться не будет, заявила на брифинге сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

Как только этот случай стал известен министерству, сразу по поручения министра председатель комитета по охране прав детей выехал на место. Все села, которые оказались в этой ситуации, это 5 сел, были посещены нашим нашим представителем. Проведена встреча с детьми, с их родителями. На сегодня у детей состояние стабильное, условия для их безопасности, питания, проживания созданы, — отметила Каринова.

Что касается обучения, то, по ее словам, в этих населенных пунктах школы также обследуются на повреждения, и будет проведен соответствующий техаудит.

Пока визуально был проведен осмотр, состояние школ хорошее, каких-то требующих капитальных вложений нам сказали, что нет. Но в любом случае, какие-либо решения будут проводится после аудита. Учебный процесс в этих организациях образования прерываться не будет, учебный год будет начат, — заявила вице-министр.

Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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