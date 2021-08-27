О шестидневке в школах высказались в МОН

Приложение zakon.kz
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Решение об этом принимает каждая школа самостоятельно.
Переполненные школы могут перейти на шестидневный формат обучения. Об этом на брифинге в СЦК рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.
Формат пятидневного обучения в школах страны введен с 2017 года. Но у нас есть школы, в которых до карантина дети обучались пять дней и шесть дней, - сказала Каринова.
По ее словам, решение об этом принимает каждая школа самостоятельно.
Министерство образования и науки рекомендует всем школам сохранить пятидневку. Но в стране есть школы, где обучение ведется в три смены, переполненные школы, и там, конечно, можно перейти на шестидневный формат. Но главный принцип - сохранить пятидневку, - заключила вице-министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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