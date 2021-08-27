Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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Прогнозируются дожди, град, ветер.
В Казахстане в шести регионах 28 августа объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает zakon.kz.
По данным Казгидромета, в Западно-Казахстанской области днем ветер северный, северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области - гроза, ветер с порывами.
В Северном Казахстане ожидаются дождь, туман, гроза, шквал, град и ветер.
В Алматинской области - кратковременный дождь, гроза, ветер, град.
В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
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