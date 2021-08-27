Более 7 тысяч педагогов СКО приняли участие в Августовской конференции

Участников встречи от имени руководства области поприветствовал заместитель акима СКО - Гани Ныгыметов.

В Петропавловске в преддверии нового учебного года во Дворце школьников прошла областная Августовская педагогическая конференция "Образование и наука - залог устойчивого развития страны", сообщает zakon.kz.

Ежегодная конференция стала по праву площадкой, объединяющей педагогическую общественность области, на которой подводят итоги, намечают планы, открыто обсуждают проблемы и достижения сферы образования, делятся своими идеями и инициативами.

Участников встречи от имени руководства области приветствовал заместитель акима СКО Гани Ныгыметов. В своем выступлении заместитель главы региона акцентировал внимание на развитии школьной инфраструктуры: строительстве и модернизации школ, обновлении библиотек, столовых, школьной мебели, обеспечении компьютерной техникой, видеонаблюдением и транспортом, обеспечении безопасности детей.

Руководитель Управления образования области Гульмира Каримова ознакомила собравшихся с нововведениями - внедрением новой модели развития дошкольного воспитания и обучения, повторным включением в школьную программу учебников "Әліппе" и "Букварь", а также новых Типовых учебных планов со снижением учебной нагрузки на учеников, предоставлением академической самостоятельности колледжам.

В рамках конференции также прошли панельные дискуссии, в ходе которых в онлайн-режиме выступили спикеры из России, Франции, а также других городов Казахстана.

В числе почетных гостей мероприятия - директор по образованию и навыкам ОЭСР, глава международной программы по оценке образовательных достижений PISA (Франция) - Андреас Шляйхер.

С темой "Учитель 5.0: Цифровые технологии + softskils ключевые компетенции развития современного педагога" выступила доктор психологии, сооснователь компании SKI LLFOLIO, автор первой российской запатентованной методики по развитию эмоционального интеллекта, программ по развитию ключевых компетенций в цифровой экономике, преподаватель МГИМО и московского института психоанализа БШ SKOLKOVO - Виктория Шиманская.

С темой "О новых амбициях в образовании" выступила руководитель образовательных программ Eurasian Center for People Management, независимый консультант образовательных проектов, лидер отрасли "Кадры" менеджеров изменений фонда Елбасы, доктор философских наук - Алмагуль Канагатова.

С темой "Обсуждение подходов в обучении и формирование навыков в постковидный период" выступили ведущий специалист по образованию и координатор программы образования Всемирного банка в Центральной Азии - Айиша Вауда, а также директор Саумалкольской средней школы Айыртауского района СКО - Мырзабай Туралинов.

В целом, в работе августовской конференции приняли участие свыше 7 тысяч педагогов, в 29 секциях выступили более 300 спикеров из числа передовых педагогов СКО, представителей общественных объединений, Национальной Академии образования И. Алтынсарина, Ұлттық Ustaz - онлайн Академии, "Алматы кітап баспасы", Центра педагогического мастерства, НЦПК "Өрлеу", Департамента по обеспечению качества в сфере образования.

В торжественной части мероприятия лучшие педагоги области были удостоены наград и званий: "Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері", знаком "Ыбырай Алтынсарин", медалью "Еңбек ардагері", "Солтүстік Қазақстан облысы білім беру ісінің құрметті қызметкері", нагрудным знаком "Магжан Жумабаев", почётными грамотами и благодарностями акима СКО.

Сертификатом "Лучшая организация среднего образования" и премией в размере 34 млн. тенге отмечена Саумалкольская средняя школа №1 Айыртауского района СКО, сертификатом в номинации "Современная школа – школа жизненных перспектив" награждены "Первый городской общеобразовательный IT – лицей" г. Петропавловска и "Корнеевская гимназия" Есильского района СКО. По итогам конкурса "Лучший ресурсный центр" сертификатом за 1 место награждена Калиновская средняя школа района имени Г. Мусрепова СКО.

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