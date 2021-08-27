Может ли искусственный интеллект заменить судью-человека - эксперт

В отправлении правосудия участвует не только разум, но и живое, бьющееся сердце.

27 августа 2021 года в онлайн режиме прошел Международный симпозиум "Эра Интернета: верховенство права, ценности человека, государственная Независимость", инициированный казахстанской стороной в честь 30-летия Независимости и Дня Конституции РК. С докладом "Правосудие и искусственный интеллект" выступил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, сообщает zakon.kz.

От имени Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев поздравил коллег и друзей, а также весь братский народ Казахстана с 30-летием Независимости.

- Опираясь на славное историческое прошлое, продолжая путь своих предков, отмечают в этом году важную для современного Казахстана дату, отметил Фархад Абдуллаев. - Восстановление независимости, формирование государственного механизма, создание новой правовой системы, укрепление международно-правовой субъектности страны, а также развитие современной государственности, сплочение общества перед неизбежными социально-экономическими вызовами являлись сложнейшими задачами.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, осознавая всю ответственность перед нынешним и будущим поколениями, а также памятью предков, выполнил важнейшую историческую миссию по построению современного государства. Сегодня Казахстан – это современная страна, ставшая полноправным членом сообщества цивилизованных и развитых государств. Под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева страна продолжает славный путь развития во всех сферах современной жизнедеятельности.

В своем выступлении спикер затронул некоторые аспекты, относительно роли искусственного интеллекта в современном институте осуществления правосудия.

- Современное развитие судебной системы непосредственно связано с внедрением цифровых технологий, в том числе с созданием электронного правосудия, - отметил он. - Уже в настоящее время различные информационные и цифровые технологии активно используются в процессе доказывания (представление электронных доказательств), при проведении различных экспертиз, систематизации правовой информации (справочно-правовые системы), организации видеоконференций, аудиопротоколировании судебных заседаний, онлайн-трансляции судебных заседаний. Указанные новшества позволили значительно продвинуться в повышении эффективности судопроизводства. Еще два десятилетия назад было сложно представить, что информацию о ходе судебного разбирательства можно будет отслеживать на специальных сайтах судов, документы и ходатайства подавать в электронном виде, получать извещения на электронную почту или посредством SMS-сообщений, а решения и определения суда получать подписанным электронной цифровой подписью.

По мнению спикера, применение машинного разума нуждается в разрешении ряда вопросов. На его взгляд, основной проблемой является определение того, насколько решения, принимаемые искусственным интеллектом, соответствуют этическим нормам.

Как известно, в декабре 2018 года появился первый международно-правовой акт, посвященный использованию искусственного интеллекта в правосудии: Европейская этическая хартия о применении искусственного интеллекта в судебных системах, утвержденная Европейской комиссией по эффективности правосудия Совета Европы. Хартия дала свое определение искусственного интеллекта как комплекса науки, теории и техники, цель которых состоит в том, чтобы воспроизвести с помощью машины когнитивные возможности человека, ибо современное развитие высоких технологий как раз нацелено на возможность передачи машине сложных задач, возлагавшихся ранее на человека.

Согласно Хартии, использование искусственного интеллекта в судебных системах способствует повышению эффективности и качества правосудия и должно осуществляться добросовестно, с учетом основных прав человека, провозглашенных в Европейской Конвенции по правам человека и Конвенции о защите персональных данных. В Хартии сформулировано пять принципов применения искусственного интеллекта: принцип соблюдения прав человека; принцип запрета дискриминации; принцип качества и безопасности; принцип прозрачности.

Исходя из пятого принципа - принципа пользовательского контроля, судья должен быть наделен правом выразить несогласие с решением, предложенным искусственным интеллектом и принять собственное решение по делу. При этом участнику спора должна быть предоставлена возможность прямого обращения к суду без применения искусственного интеллекта и право оспорить принятое при помощи искусственного интеллекта решение. Данное положение позволяет сделать вывод, что искусственный интеллект может оказывать лишь вспомогательную, узкоспециализированную помощь, не будучи в состоянии заменить судью-человека.

Известно, что судья должен руководствоваться в том числе внутренним убеждением, учитывать не только положения законодательства, но и давать оценку различным философско-правовым категориям, что требует высокого уровня правовой культуры. К примеру, вынося решение о назначении наказания, суд руководствуется целым рядом оценочных и ценностных критериев, например, таких, как принципы справедливости и гуманизма. Проблема состоит в том, что эти категории формируются у человека в процессе воспитания и становления личности, а значит, составить их алгоритм и обучить этому машинный интеллект, на мой взгляд, не представляется возможным.

Следует также отметить фактор непредсказуемости нейросетей, так как человек чаще всего не в состоянии понять логику искусственного интеллекта, того, что именно послужило причиной принятия решения.

Применение искусственного интеллекта при подготовке судебных постановлений может облегчить нагрузку судей, ускорить судопроизводство, устранить ошибки из-за человеческого фактора и способствовать качественному анализу судебной практики.

Искусственный интеллект полезен на стадии подготовки судебных решений. На основе созданной базы данных, система могла бы анализировать фактуру дел, судебную практику по похожим делам и предлагать наиболее справедливый алгоритм. При этом, окончательное решение должен принимать судья, проанализировав выводы машины и руководствуясь собственными морально-этическими принципами.

Искусственный интеллект мог бы помочь разгрузить суды - его применение в организационной деятельности суда позволяет уменьшить рутинную работу судей и работников аппарата суда. Однако, видится сомнительным, что искусственный интеллект сможет постигнуть принципы гуманизма и справедливости при назначении наказания, разумности и добросовестности в судебном процессе. Таким образом, представляется, что технические средства, разработанные человеком в юриспруденции, должны повышать эффективность работы людей, а не вытеснять их из этой области.

Признавая, что искусственный интеллект может применять право на основе определенных фактов, следует отметить, что правосудие – это творческий акт, и именно, в связи с этим здесь применение искусственного разума ограничено.

Говоря об этом, спикер отметил, что с особенной ясностью следует также изучить деятельность цифрового разума в различных судебных инстанциях с учетом их специфики. К примеру, компьютерный алгоритм будет фиксировать любое нарушение и приходить к выводу о необходимости отмены судебного акта даже в том случае, если формальная отмена приведет к такому же исходу дела.

- Очевидно, что машина никогда не станет человеком и никогда не поймет истинной картины мира, - говорит Фархад Абдуллаев. - Однако, использование искусственного интеллекта в делах юстиции под контролем человека вполне рационально. На него можно возложить решение логистических задач. К примеру, искусственный интеллект может выступать на судебном процессе в качестве переводчика, он может быть полезен при удостоверении личности участников. Следует всегда учитывать, что искусственному интеллекту недоступны такие категории, как чувство ответственности, самоанализ, моральный самоконтроль.

В апреле 2021 года Европейская комиссия объявила о подготовке законопроекта, в котором предлагается ограничить использование искусственного интеллекта в тех областях, где он может нанести урон общественной жизни. Рекомендуется запретить использование технологии для манипулирования поведением людей. Под запрет попадает также анализ достоверности доказательств в суде, при этом подчеркивается, что применяемые технологии должны быть надежными, точными и безопасными.

- В целом, представляется важным задать правовые и этические границы, в которых будет развиваться искусственный интеллект, ограничить возможность его неэтичного применения и законодательно направить по пути, обеспечивающему максимальную пользу и безопасность для общества, - подчеркнул спикер и в заключении отметил, "что граждане при обращении в суд, наряду с тем, чтобы высказаться о своей проблеме и объяснить, как с ними несправедливо обошлись, имеют ожидания того, чтобы их поняли и проявили человеческое сопереживание".

Предназначение судейской мантии - дистанцировать судью от человеческих слабостей и убедить стороны в беспристрастности и справедливости самого суда. Однако, людям всегда важно знать, что в отправлении правосудия участвует не только разум, но и живое, бьющееся сердце, являющееся носителем непреходящих ценностей, присущих исключительно человеческой природе.

Также с докладами на данном симпозиуме выступили заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Н. Карпович, судья Конституционного суда Таджикистан Д. Джамшедзод, судья Конституционного суда Украины Г. Юровская и другие.

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