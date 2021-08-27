МЦРИАП РК: О закрытии и блокировке сайтов речи нет

Министерство находится в диалоге с крупными компаниями, представляющие социальные сети и популярные ресурсы в том числе.

В социальных сетях распространяется информация о том, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) поставило владельцев четырех тысяч сайтов перед выбором: либо они в срок до 3 сентября переходят на казахстанские серверы, либо их ждет блокировка. Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства. В МЦРИАП сообщили, что о закрытии и блокировке сайтов речи нет.

Этот вопрос уже не раз поднимался, и мы не раз об этом говорили и на пресс-конференциях, через СМИ и интернет-ресурсы. Требования по переносу ресурсов с доменным именем .KZ и .ҚАЗ. на казахстанские сервера впервые ввели еще в 2010 году, а с 2016 года указывается в заявке регистрантов. пресс-секретарь МЦРИАП Максат Тулегенов

Также в ведомстве отметили, что с прошлого года Министерство проводит работу по информированию и разъяснению, не раз отправляли уведомления владельцам доменов. Если в прошлом году 45 тысяч ресурсов не переехали на казахстанский хостинг, то сейчас осталось около 3 тысяч. Были направлены письма с просьбой перенести сроки, мы пошли навстречу владельцам доменных имен и даем время на перенос. О радикальной блокировке сайтов речи нет. Это касается сайтов, находящихся в доменной зоне .KZ и .ҚАЗ.

Закрывать и блокировать глобальные социальные сети, МЦРИАП также не намерен. Министерство находится в диалоге с крупными компаниями, представляющие социальные сети и популярные ресурсы в том числе.

Наша задача и ответственность - персональные данные граждан страны и кибербезопасность. Работу в этом направлении оценил Международный союз электросвязи, в новом Глобальном индексе кибербезопасности ООН Казахстан поднялся на 9 строчек и занимает 31 место в мире, – добавили в пресс-службе МЦРИАП.

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