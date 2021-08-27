Beeline обеспечил бесплатной связью и интернетом жителей пострадавшего от взрыва региона

Каждому клиенту компании начислены на баланс 10 ГБ мобильного интернет трафика и 100 минут голосовой связи на все направления. Все абоненты проинформированы об этом посредством SMS.

Жители нескольких сел Байзакского района Жамбылской области, являющиеся клиентами Beeline Казахстан, могут в течение месяца бесплатно пользоваться услугами своего мобильного оператора, сообщает zakon.kz.

Каждому клиенту компании начислены на баланс 10 ГБ мобильного интернет трафика и 100 минут голосовой связи на все направления. Все абоненты проинформированы об этом посредством SMS.

В такие непростые дни как никогда важно оставаться на связи. И пострадавшим от взрыва жителям поселков Кайнар, Ушбулак, Жибек Жолы, Базарбай и Жанатурмыс особенно важно понимание, что соотечественники не остались в стороне и стремятся оказать им посильную помощь. главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин

Напомним, что 26 августа на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области произошла серия взрывов боеприпасов. В результате взрыва и пожара пострадали не менее 66 человек, в том числе 11 военнослужащих, 4 погибших.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу в Таразе. По имеющимся данным, у двоих тяжелые травмы. Принято решение эвакуировать жителей близлежащих сел.

По данным акимата Жамбылской области, село Кайнар с населением 250 человек находится менее чем в одном километре от места происшествия. Там, а также в селах Базарбай, Уш-Булак, Жибек жолы и Жанатурмыс объявлена эвакуация. Согласно последним данным, эвакуировано около 1200 человек. Людей размещают в школах в Таразе.

Beeline Казахстан —Живи на яркой стороне!

Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital-опций: цифровые финансовые сервисы, Big Data, оператор фискальных данных, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги, NB-IoT, а также M2M, MDM, E2E решения. Компания первая в Казахстане начала тестирование технологии VoLTE.

Компания признана самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute. Она реализует программу 250+ и ведёт активное строительство 3G/4G сети в населенных пунктах страны с населением от 250 человек.

Оператор - часть международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в городе Амстердам (Нидерланды). VEON – глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг, акции которого торгуются на NASDAQ и Euronext Amsterdam.

За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, PR@beeline.kz

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