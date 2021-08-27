Алматинцам рекомендовали воздержаться от парковки авто в местах испытания теплосетей

Приложение zakon.kz
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Всем потребителям, проживающим в контурах территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться утром с 3:00 до 7:00 с 31-го августа по 17-е сентября 2021 года на территориях восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, сообщает zakon.kz.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: 378-06-48 (добавочный: 1014), 378-06-62 (добавочный: 1013) или 109.График проведения испытаний теплосетей:
31 августа
Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
с 31 августа по 3 сентября
Бостандыкский район: Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;
1 сентября
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Жақыбаева – Тарғап;
2 сентября
Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Онғасыровой – микрорайон Зерделі;
3 сентября
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгарсыновой;
6 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;
6 и 7 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;
Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Макатаева – Муратбаева –Богенбай батыра – Абылай хана;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
7 сентября
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;
7 и 8 сентября
Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;
Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
8 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер;
с 8 по 10 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;
9 и 10 сентября
Алмалинский район: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара;
Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Гайдара – Карасай батыра;
10 сентября
Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;
13 сентября
Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи;
14 и 15 сентября
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Садвакасова;
16 и 17 сентября
Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, - отметили в компании.
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