Каждая третья молочная ферма в Казахстане построена в СКО

В прошлом году в СКО было произведено почти 600 тысяч тонн молока, больше половины которого направлено на переработку. За пять лет доля переработки выросла с 34% до 53% или со 180 до 319 тысяч тонн.

В Казахстане за последние 3 года введено 32 промышленных молочных комплекса. Из них 12 в Северо-Казахстанской области, а это каждая третья ферма, сообщает zakon.kz.

В текущем году в СКО ведется строительство 16 комплексов, 10 из которых будет запущено до конца года.

Это комплексы ТОО "Әдемі Астық", "Борисфен" и "Норд Строй" в Айыртауском районе, "Ебжанов и К" в Есильском, "Полудинское" в районе М. Жумабаева, "Астық Привольное" и "Возвышенка СК" в районе им. Г. Мусрепова, "Петерфельд агро" в Кызылжарском, "Ишимский агро" в Тимирязевском, "Жа Групп Лтд" в районе Шал акына.

В целом, в планах построить в регионе 52 молочно-товарные фермы, это порядка 10-15 ферм в год. Открытие этих объектов позволит обеспечить круглогодичной работой свыше двух тысяч сельчан.

Стоит отметить, что в молочной отрасли региона за 5 лет создано более 400 постоянных рабочих мест. Ежегодно в бюджет поступает более 500 млн тенге налогов.

В прошлом году в СКО было произведено почти 600 тысяч тонн молока, больше половины которого направлено на переработку. За пять лет доля переработки выросла с 34% до 53% или со 180 до 319 тысяч тонн.

Местные молзаводы "Маслодел" и "Евразиан Милк" направят 15 млрд. тенге на модернизацию производств и запуску современных линий.

В августе на "Маслоделе" запустили новые линии по производству молока, кисломолочной продукции и сметаны. Мощность предприятия увеличилась с 87 до 119 тысяч тонн переработки сырья в год. Дополнительно создано 85 рабочих мест.

"Евразиан Милк" уже ведет производство масла и сметаны, налаживается производство твердых сыров до 2,5 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечит этим продуктом северный регион.

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