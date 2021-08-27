Работа общественного транспорта возобновлена в Нур-Султане по субботам

В воскресные дни автобусы по-прежнему курсировать не будут.

В столице 28 августа возобновляется движение общественного транспорта в субботние дни. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, а также закреплено постановлением главного государственного санитарного врача РК, сообщает zakon.kz.

В воскресные дни автобусы по-прежнему курсировать не будут. В это время весь подвижной состав автопарков города проходит масштабную дезинфекцию. Особое внимание при этом уделяется местам, которых чаще всего касаются пассажиры, - говорится на сайте акимата столицы.

Там отметили, что дезинфекционные работы в автобусах проводятся ежедневно после смены, а на конечных остановках салоны обрабатываются дезраствором.

В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с 6 до 23 часов.

В акимате напомнили о соблюдении масочного режима в общественном транспорте. Вход в автобус без масок запрещен.

Оплата проезда осуществляется только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.

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