Antikor Almaty принял участие в ежегодном августовском Форуме работников образования

В ходе совещания представители Антикоррупционной службы Алматы разъяснили участвующим антикоррупционное законодательство.

В ходе совещания, организованного в рамках форума, приняли участие руководитель Управления образования Ляззат Жылкыбаева, руководитель проектного офиса Sanaly urpaq Кайыржан Токушев, представители Департамента по противодействию коррупции и директора школ города.

Обсуждены вопросы усиления профилактики коррупции в системе образования, формирования антикоррупционной культуры, привития принципов добропорядочности, честности и трудолюбия.

Для Казахстана задачи дальнейшего укрепления реальной независимости напрямую связаны с формированием в стране интеллектуальной элиты будущего. Молодежь для любой страны является показателем уровня интеллектуального и творческого развития ее нации, народа. Яркое подтверждение этому - победы на международных олимпиадах, свидетельствующие об уровне казахстанского образования и привлекающие внимание мирового сообщества. Эти факты свидетельствуют об авторитете нашей страны на мировом уровне, конкурентоспособности отечественной системы образования. Кайыржан Токушев

Также были затронуты проблемные вопросы, чаще всего встречающиеся в организациях образования: "по аналогичным фактам в Call-центр Агентства поступает множество обращений, которые разрешаются только после нашего вмешательства. Зачастую нами выявляются факты хищения бюджетных средств путем трудоустройства к себе лиц, фактически не осуществляющих трудовую деятельность и получения предусмотренных на них заработных плат. Все это фиксируется и принимаются меры".

В ходе совещания представители Антикоррупционной службы Алматы разъяснили участвующим антикоррупционное законодательство.

"Введен Институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных сотрудников, восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, завершен процесс вхождения Казахстана в ГРЕКО. Все правовые новеллы, нашедшие отражение в антикоррупционных инициативах Президента, разработаны с учетом общественного мнения. Это и есть реальное воплощение концепции "Слышащего государства". руководитель Управления превенции Antikor Almaty Канат Салимбаев

Пользуясь такой площадкой, еще раз призываем деятелей образования на своем примере показывать каждому - быть социально ответственными, честными, делиться всеми знаниями, чтобы вырастить честное и добропорядочное поколение, - завершил свое выступление Канат Салимбаев.

Ранее Кайыржан Токушев также подробно разъяснил нормы законодательства и вопросы противодействия коррупции в эфире Akimat Live.

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