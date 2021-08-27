Современный детский сад на 100 мест открыли в Алматинской области

В Жамбылском районе детскими садами обеспечены 99,7 % детей. Всего в регионе имеется 116 дошкольных образовательных центров,

Сегодня, 27 августа, в рамках 30-летия Независимости страны в селе Мынбаев Алматинской области состоялась церемония открытия детского сада на 100 мест, приуроченная ко Дню Конституции РК.

На церемонии открытия присутствовал аким Жамбылского района Нурлан Ертас.

Сегодня у нас радостное событие. Открываем современный детский сад, в котором созданы все условия для физического и духовного развития подрастающего поколения. Желаю маленьким горожанам, их родителям и коллективу удачи и успехов во всем, - сказал он.

Новый детский сад "Айжулдыз" был построен с соблюдением всех соответствующих современных стандартов. В образовательном учреждении созданы все условия для развития и активного движения детей - игровые площадки, спальные комнаты для каждой группы, игровые комнаты, столовая, музыкальный и спортивный залы. А также имеются кабинеты психолога и медицинский пункт. Здание оснащено всем необходимым оборудованием.

Рады открытию столь красивого здания и жители села.

Я рада, что нашему будущему поколению уделяется большое внимание. Создаются все условия для развития детей, их образования и роста. Нашему селу был нужен детский сад, ведь демографические показатели растут ежегодно. Спасибо акиму области за то, что не оставляет наши желания и реализует мечты жетысусцев,- говорит многодетная мать Салтанат Молдашева.

Стоит отметить, что в Жамбылском районе детскими садами обеспечены 99,7% детей. Всего в регионе имеется 116 дошкольных образовательных центров, которые охватывают более 10 тыс. мальчиков и девочек. Кроме того, имеется 18 государственных и 85 частных детских садов.

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