Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Изначально предполагалось, что Роналду перейдет в "Манчестер Сити", но позже "горожане" отказались от этой идеи.

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", сообщает zakon.kz.

Об этом пишет сайт "красных дьяволов".

МЮ с радостью подтверждает, что клуб достиг договоренности с "Ювентусом" о трансфере Криштиану Роналду, теперь вопрос остается в личных условиях, визе и медосмотре.

Официально объявлено, что футболист вернулся на "Олд Траффорд" и подписал с манкунианцами контракт.

Финансовые подробности сделки не раскрываются сторонами. Ожидается, что 36-летний португалец подпишет контракт до 2023 года и будет получать в "Манчестер Юнайтед" 314 тысяч евро в неделю.

Изначально предполагалось, что Роналду перейдет в "Манчестер Сити", но позже "горожане" отказались от этой идеи.

Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы.

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