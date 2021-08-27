Правительственная комиссия во главе с Романом Скляром побывала на месте ЧС

Делегация навестила раненных военнослужащих и пожарных, получающих лечение в стационаре, а также встретилась с местными жителями.

Место происшествия в Байзакском районе, где вчера произошло возгорание на складе боеприпасов инженерной базы РГк "Юг" посетила правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, созданная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Возглавляет ее вице-премьер Роман Скляр. Вместе с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, министром обороны Нурланом Ермекбаевым, министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, заместителем министра внутренних дел Муратом Баймукашевым, первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым, министром здравоохранения, вице-министрами труда и социальной защиты, индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр осмотрел пострадавшие объекты и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий ЧС.

Также делегация навестила раненных военнослужащих и пожарных, получающих лечение в стационаре, а также встретилась с местными жителями. Вице-премьер принял участие в заседании оперативного штаба и дал конкретные поручения ответственным лицам.

Стоит отметить, что перед комиссией была поставлена ​​задача оценить ущерб и устранить последствия пожара и взрывов, восстановить поврежденную инфраструктуру, а также оказать социальную поддержку и медицинскую помощь пострадавшим.

В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, работает государственная экспертная группа. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

В первую очередь будут восстановлены жилые и коммерческие объекты.

Причину возгорания установит следственная группа.

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