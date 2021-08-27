Распространявшего фейки о взрывах в Жамбылской области задержали полицейские

В пресс-службе МВД отметили, что "информация" не соответствует действительности.

Полицейские задержали мужчину, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

27 августа в ходе мониторинга Instagram было обнаружено видео с голосовым сопровождением, на котором неизвестный утверждал, что результаты взрывов ликвидировать невозможно из-за их мощности. Что имеются многочисленные пострадавшие, в том числе с оторванными частями тела.

В пресс-службе МВД отметили, что "информация" не соответствует действительности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен и задержан 26- летний житель областного центра. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 274 ч.2 п.3 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с создающей опасность нарушения общественного порядка, использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций". пресс-служба МВД

Свою вину подозреваемый признал полностью. За совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!