Из зоны взрывов людей вывозили за огромные деньги

Но все-таки отзывчивых людей у нас больше. Это те, кто подвозил пассажиров бесплатно. Некоторые для этого даже приехали из других городов. Дежурили всю ночь у ворот больницы, чтобы хоть как-то помочь.

Когда начались взрывы, жители ближайших населенных пунктов пытались самостоятельно уехать. И в этот момент появились как добровольцы, готовые отдать последнее, так и те, кто пытался нажиться на чужом горе, сообщает zakon.kz.

Пенсионерка Зализа Жураева с ужасом вспоминает вчерашний вечер, передает Первый канал "Евразия".

От взрыва выбило окна в доме. Больше всего напугались дети. Семья тут же решила уехать.

Мы стали убегать. Были взрывы, все стекла выбило, хотя мы за 12 км от пожара находились. Все, что было, отдали таксистам. Денег не осталось. Сегодня хотим вернуться, не знаем как. И пенсия еще не упала. жительница села Байзак Зализа Жураева

Пытаясь спастись, в панике люди покидали свои дома. На дорогах образовались километровые пробки. Страхом и беспомощностью воспользовались некоторые таксисты, которые просили за проезд огромные деньги.

Паника была. Цену кто как смог. Цены поднимали, люди жаловались. Утром приехали, говорят: машина 30 000, 35 000. Мы за 10 000 ездим. Просто для нас стыдно это. таксист Нурбек Бексултанов

Но все-таки отзывчивых людей у нас больше. Это те, кто подвозил пассажиров бесплатно. Некоторые для этого даже приехали из других городов. Дежурили всю ночь у ворот больницы, чтобы хоть как-то помочь совсем незнакомым им людям.

Надо как-то помогать, сплотиться в такие моменты. Хотели помочь, чем можем. Все люди хотят помочь. Просто я не знаю, куда их всех эвакуируют. житель города Александр

Мы услышали о произошедшем и с родственником приехали из Алматы, чтобы помочь местным жителям, пострадавшим. Может, едой, одеждой, всем, чем сможем. Поговорили с теми, кто поступил в больницы. Вроде у них все есть. В поселок нас пока не пускают. житель Алматы Мерей Жолшы

И, как уже не раз доказывала история, даже малая толика помощи неравнодушного человека может изменить мир.

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