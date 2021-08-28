Движение рядом с местом взрывов все еще не восстановлено

В качестве выхода из положения, пассажиров поездов, которые были остановлены, перевозят с одной станции на другую автобусами.

В Таразе железнодорожное и автосообщение до сих пор не восстановлены, сообщает zakon.kz.

Дело в том, что ЖД пути и линии электропередачи повреждены осколками от взрывов. Расплавились контактные сети, передает Первый канал "Евразия".

Поэтому задержали составы по семи направлениям, проходящим через Тараз: до Атырау, Шымкента, Мангыстау, Актобе, Туркестана, Сарыагаша и Кызылорды.

Со вчерашнего дня оперативные группы во главе с руководством отделения магистральной сети в ускоренном виде, сегодня до обеда были восстановлены все повреждения. В данное время, в настоящее время сейчас поезда мы еще не пропускаем. Движение не открыто, в связи с тем, что ДЧС нам еще, проводит там обследование, не дают нам еще разрешение. заместитель директора жамбылского отделения магистральной сети АО "КТЖ" Бейбит Садыкбеков

В качестве выхода из положения, пассажиров поездов, которые были остановлены, перевозят с одной станции на другую автобусами.

Их сопровождают полицейские. Всего со вчерашнего вечера с поездов сняли и перевезли более трех тысяч человек. Тем, кто вообще не смог уехать, КТЖ обещает возместить стоимость билетов. Пассажиров, которых снимали сегодня с поездов, настигла и еще одна неприятность - они попали в песчаную бурю.

Было страшно, особенно когда буря и много маленьких детей. Ужас! Люди стоят не защищенные, как бы вообще. Дома стоят, но люди, такое ощущение как будто там не живут. жительница города Костанай Елена Казакова

Проблемы возникли сегодня и у тех, кто хотел выехать из Тараза в сторону Алматы на машине. Там выставили блокпосты, чтобы никто не проезжал к месту ЧП. Когда в зоне бедствия будет восстановлено автомобильное и железнодорожное движение, пока не сообщается.

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