Родители возражают против QR-кодов в букварях

"Букварь" и "Әліппе" уже прошли все этапы государственной экспертизы и одобрены к применению.

В школьную жизнь через считанные дни впервые шагнут 380 000 казахстанских детей. Учебный год первоклассники начнут с обновленными учебниками: в школы вернут "Буквари". Но книги это будут не простые, а с сюрпризом, от которого не все родители в восторге, сообщает zakon.kz.

Каждому первокласснику на линейке вручат их первые в жизни учебники "Әліппе" для классов с казахским языком обучения, и "Букварь" для тех, кто учится на русском. На страницах книг - специальные QR-коды, передает Первый канал "Евразия".

Все, что нужно будет сделать ребенку, навести камеру смартфона на неброский квадратик с узором. И тогда откроются аудио и видеоматериалы к урокам.

Означает ли это, что дети должны в обязательном порядке использовать смартфон при изучении букваря? - Нет. Даже если вы не будете использовать QR-коды, все равно материалов учебника исключительно на бумаге будет достаточно для его постижения. директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Елдос Нурланов

По этим книгам школьники будут учиться чтению, письму, а еще изучать казахские обычаи и традиции. К слову, "Әліппе" в свое время разработал блестящий педагог Ахмет Байтурсынов. Сегодня большинство детей с электроникой на "ты". А потому сложностей, уверяют в Министерстве образования и науки, быть не должно.

К современным трендам Бибинур Габит, мама будущей первоклассницы, относится с недоверием. На ее взгляд, гаджет под рукой у ребенка - помеха, которая плохо повлияет на успеваемость, и не только.

Начнутся гонки между детьми, родителями: "У кого чей смартфон? Куда делся мой телефон? Дети не всегда могут проследить за своим имуществом. Я не собиралась покупать ребенку смартфон, потому что ребенку всего лишь шесть лет. мама первоклассницы Бибинур Габит

В любом случае, пользоваться смартфоном в школе во время занятий решат вместе учитель и родители. Для тех, кто не в курсе: QR в учебном процессе – явление не новое. Коды уже есть в 70% учебников для всех классов, в самом конце. Правда, доступ они дают лишь к электронной версии пособия. Но именно на страницах учебников для первоклассников QR к заданиям и упражнениям появились впервые.

Мы ожидаем, что в последующих классах это уже будет некий атрибут книг. И даже те издательства, у которых таких опций не было, они, видя, какой возникает тренд, будут подтягиваться и находить что-то новое. директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Елдос Нурланов

"Букварь" и "Әліппе" уже прошли все этапы государственной экспертизы и одобрены к применению. В этом году, обещают в ведомстве, новых учебников хватит на всех.

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