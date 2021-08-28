Под наблюдением с подозрением на сибирскую язву оказались 57 человек в СКО

Почувствовав себя плохо, мужчина обратился к врачам. Выяснилось, что он участвовал в забое коровы. Резали ее для местной столовой.

В одном из сел Северного Казахстана выявлен случай заражения человека сибирской язвой, сообщает zakon.kz.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Под наблюдение попали еще 57 контактных, передает КТК.

Почувствовав себя плохо, мужчина обратился к врачам. Выяснилось, что он участвовал в забое коровы. Резали ее для местной столовой. Источник инфекции пока не найден, в очаге введен карантин.

Жители подозревают, что источником мог стать скотомогильник в 23 километрах от пастбища.

Мясо больной коровы из столовой изъяли и уничтожили. Успели ли его использовать для приготовления пищи, выясняется.

Причинами, условиями заболевания жителя села Горьковское стало грубое нарушение требований ветеринарного законодательства в части организации проведения убоя животных. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по данному вопросу, устанавливаются обстоятельства случившегося и виновные в нарушении лица. зам. руководителя территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сергей Калякин

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