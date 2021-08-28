В США обсуждают возможность признания "Талибана"

По словам Прайса, США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны "Талибана".

Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане), захватившего власть в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами. руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс

По словам Прайса, США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны "Талибана", но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец. Правительственная армия не оказала им никакого сопротивления.

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