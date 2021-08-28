Основатель группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

У музыканта повреждено 80% легких, а также мозг.

Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому в крайне тяжелом состоянии, передает zakon.kz.

Владимир Бурдин в реанимации 14 больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается, - сообщается в официальной группе Бурдина "ВКонтакте".

В комментариях к посту брат музыканта Тимофей Бурдин написал, что у музыканта повреждено 80% легких, а также мозг. Между тем, заражение коронавирусом не подтверждено. Он отметил, что врачи делают все возможное, оборудование в больнице хорошее и современное. По его словам, помощь родным пока не нужна.

Бурдин был участником группы с 1989 по 1993 год, писал музыку, тексты, играл на гитаре и ударных, пел. Он является автором строки "Вечно молодой, вечно пьяный", которая лежит в основе одноименной композиции "Смысловых галлюцинаций". Музыкант писал тексты песен и для других музыкальных коллективов, таких как "Пилот", "Ковчег" и "Синтаксис".

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