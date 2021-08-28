В Казахстане за сутки КВИ заболели 6233 человека

Всего в стране подтверждено 773 934 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6233 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки незначительно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 219. Например, в СКО статистика показывает понижение почти на 50 пунктов, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:⠀

в городе Нур-Султан - 602,

в городе Алматы - 1506,

в городе Шымкент - 246,

в Акмолинской области - 258,

в Актюбинской области - 420,

в Алматинской области - 436,

в Атырауской области - 315,

в ВКО - 191,

в Жамбылской области - 157,

в ЗКО - 115,

в Карагандинской области - 815,

в Костанайской области - 256,

в Кызылординской области - 177,

в Мангистауской области - 213,

в Павлодарской области - 335,

в СКО - 120,

в Туркестанской области - 71.

Всего в стране подтверждено 773 934 случая.

7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 660,

в городе Алматы - 2138,

в городе Шымкент - 620,

в Акмолинской области - 279,

в Актюбинской области - 76,

в Алматинской области - 185,

в Атырауской области - 481,

в ВКО - 124,

в Жамбылской области - 135,

в ЗКО - 156,

в Карагандинской области - 1344,

в Костанайской области - 159,

в Кызылординской области - 183,

в Мангистауской области - 231,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 153,

в Туркестанской области - 74.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 656 887 человек.

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