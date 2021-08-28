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В Казахстане за сутки КВИ заболели 6233 человека

Фото: pixabay.com 28 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 773 934 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6233 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки незначительно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 219. Например, в СКО статистика показывает понижение почти на 50 пунктов, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:⠀

  • в городе Нур-Султан - 602,
  • в городе Алматы - 1506,
  • в городе Шымкент - 246,
  • в Акмолинской области - 258,
  • в Актюбинской области - 420,
  • в Алматинской области - 436,
  • в Атырауской области - 315,
  • в ВКО - 191,
  • в Жамбылской области - 157,
  • в ЗКО - 115,
  • в Карагандинской области - 815,
  • в Костанайской области - 256,
  • в Кызылординской области - 177,
  • в Мангистауской области - 213,
  • в Павлодарской области - 335,
  • в СКО - 120,
  • в Туркестанской области - 71.

Всего в стране подтверждено 773 934 случая.

7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 660,
  • в городе Алматы - 2138,
  • в городе Шымкент - 620,
  • в Акмолинской области - 279,
  • в Актюбинской области - 76,
  • в Алматинской области - 185,
  • в Атырауской области - 481,
  • в ВКО - 124,
  • в Жамбылской области - 135,
  • в ЗКО - 156,
  • в Карагандинской области - 1344,
  • в Костанайской области - 159,
  • в Кызылординской области - 183,
  • в Мангистауской области - 231,
  • в Павлодарской области - 355,
  • в СКО - 153,
  • в Туркестанской области - 74.
  • Всего в стране от COVID-19 выздоровели 656 887 человек.

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