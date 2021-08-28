В Казахстане за сутки КВИ заболели 6233 человека

Всего в стране подтверждено 773 934 случая.
Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6233 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки незначительно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 219. Например, в СКО статистика показывает понижение почти на 50 пунктов, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:⠀
- в городе Нур-Султан - 602,
- в городе Алматы - 1506,
- в городе Шымкент - 246,
- в Акмолинской области - 258,
- в Актюбинской области - 420,
- в Алматинской области - 436,
- в Атырауской области - 315,
- в ВКО - 191,
- в Жамбылской области - 157,
- в ЗКО - 115,
- в Карагандинской области - 815,
- в Костанайской области - 256,
- в Кызылординской области - 177,
- в Мангистауской области - 213,
- в Павлодарской области - 335,
- в СКО - 120,
- в Туркестанской области - 71.
Всего в стране подтверждено 773 934 случая.
7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 660,
- в городе Алматы - 2138,
- в городе Шымкент - 620,
- в Акмолинской области - 279,
- в Актюбинской области - 76,
- в Алматинской области - 185,
- в Атырауской области - 481,
- в ВКО - 124,
- в Жамбылской области - 135,
- в ЗКО - 156,
- в Карагандинской области - 1344,
- в Костанайской области - 159,
- в Кызылординской области - 183,
- в Мангистауской области - 231,
- в Павлодарской области - 355,
- в СКО - 153,
- в Туркестанской области - 74.
- Всего в стране от COVID-19 выздоровели 656 887 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!