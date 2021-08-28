32 человека задержаны во время спецоперации в пяти регионах Казахстана

Организаторы преступной схемы систематически спонсировали "бригадиров" нелегальных старателей, которые незаконно добывали золото.

Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской и Мангистауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области, передает zakon.kz.

Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах. Организаторы преступной схемы систематически спонсировали "бригадиров" нелегальных старателей, которые в свою очередь создавали условия для осуществления работ по незаконной добыче золота, - пишет пресс-служба МВД РК.

Как уточняется, в результате задокументирована деятельность всей цепи преступного механизма, начиная от организации незаконной добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в виде ювелирных изделий, в т.ч. транспортировка в тайниках и изготовление поддельных документов на продукцию.

27 августа при обыске на 43 объектах изъято:

оборудование для организации деятельности цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспособления);

два нелегальных цеха в Алматы и Шымкенте по плавке и производству ювелирных изделий (в которых имелись плавильные станки, формы для литья золота, гравий-концентраты и другое оборудование); денежные средства в сумме 95 млн 801 тысяча тенге и 356 тысяч долларов США;

золотые изделия и песок общим весом более 10 кг;

13 единиц дорогостоящих автомашин (в т.ч. Lexus LX 570, Nissan Patrol, Toyota 2020-2021 г.в. и т.п.);

огнестрельное и холодное оружие - пять единиц;

документация по деятельности нелегального цеха в Шымкенте ("черная бухгалтерия").

По подозрению в преступной деятельности задержано 32 человека, из которых девять водворены в ИВС в порядке ст. 128 УПК. В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ст. 262 ч. 1, 2, 188 ч. 4 и 196 ч. 4 УК. Проводится досудебное расследование.

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