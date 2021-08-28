Кыргызский пловец установил новый рекорд, переплыв Иссык-Куль

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил рекордсмена.

Кыргызский пловец, мастер спорта по плаванию Владислав Шулико переплыл озеро Иссык-Куль в длину 181 км и установил новый рекорд, передает zakon.kz.

Все эти дни Владислав плыл без вспомогательных средств. Сегодня с утра был сделан последний рывок на 16 км, Владислав доплыл до города Балыкчи. На берегу его встречали фанаты, родные и близкие, чтобы поздравить. Все эти дни вся страна напряженно следила за его заплывом в прямом эфире через социальные сети и сильно за него переживала, - пишет агентство Кабар.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил рекордсмена.

Все кыргызстанцы, и я в том числе, следили и переживали на протяжении всех шести дней, что длился Ваш заплыв. С большой радостью и волнением воспринял новость о Вашем поставленном рекорде. Вы - наша большая гордость, - сказал Жапаров.

Стартовал кыргызстанец утром 22 августа с пристани Каракола. Оттуда он поплыл в сторону Балыкчи. Мастер спорта по плаванию решился преодолеть 180 км, а весь заплыв занял примерно пять дней.

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