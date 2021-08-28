Родителей оштрафовали за то, что они выбросили коллекцию порно сына

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Более 40 тысяч долларов должны заплатить родители сыну за уничтожение его коллекции фильмов для взрослых.
Суд в Мичигане обязал супругов заплатить штраф в размере 29 тысяч долларов за утилизацию фильмов для взрослых, передает zakon.kz.
43-летний Дэвид Веркинг жил в доме своих родителей в Гранд-Хейвене в течение 10 месяцев после развода, после чего переехал в Манси, штат Индиана, сообщает The Guardian. Вскоре выяснилось, что его коробки с фильмами и журналами пропали.
Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого, - написал его отец в электронном письме.
Чтобы определить стоимость коллекции, провели экспертизу. Родители также должны заплатить сыну около 14,5 тысячи долларов - его расходы на адвоката. В итоге сумма штрафа превысила 40 тысяч долларов.
Нет никаких сомнений в том, что коллекция принадлежала Дэвиду. Подсудимые неоднократно признавали, что уничтожили ее, - подытожил судья Пол Мэлони.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!