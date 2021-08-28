Алматинская область: 99% педагогов вакцинированы

Ожидается, что в новом учебном году численность учащихся вырастет на 440 тыс.

Учебные заведения в регионе полностью готовы к обучению в традиционном формате в условиях непростой эпидемиологической ситуации, передает zakon.kz.

Как стало известно, по прогнозу, в новом учебном году численность учащихся вырастет на 440 тысяч, в первый класс будут приняты 47 тысяч учеников.

Все школы обеспечены средствами защиты, на эти цели из местного бюджета выделено 200 млн. тенге. Во всех объектах образования внедрена программа Ashyq, - отметил на брифинге в Jetisy media заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

В школах области 100% учащихся из социально уязвимых слоев населения и малообеспеченных семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

На обеспечение горячим питанием, школьной формой 44 531 ученика из многодетных и малообеспеченных семей дополнительно выделено 2,6 млрд тенге, - поделилась подготовкой к учебному году и.о. руководителя Управления образования области Жаныл Сулейменова.

По ее словам, в рамках акции "Дорога в школу" 12 902 учащимся оказана спонсорская помощь на сумму 122 млн тенге. Работа в этом направлении продолжается.

Благодаря государственной поддержке в текущем году в области ведется строительство 40 объектов образования, в том числе 28 школ. К началу учебного года будут введены шесть новых школ, до конца года планируется сдать еще четыре школы.

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