Чемпионат мира в Осло: опубликован состав женской команды Казахстана по борьбе

Чемпионат мира стартует 2 октября.

Женская команда Казахстана по борьбе опубликовала список атлетов, которые представят Казахстан на Чемпионате мира, передает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, Чемпионат мира стартует 2 октября и продлится до 10-го. Мировое первенство примет Осло, Норвегия.

В женских соревнованиях Казахстан представят восемь спортсменов:

53 кг: Сагымбай Асылзат

55 кг: Валишан Аиша

57 кг: Раимова Нилуфар

59 кг: Каюмова Диана

62 кг: Касымова Аяулым

65 кг: Темиртасова Айна

72 кг: Бакбергенова Жамиля

76 кг: Сыздыкова Эльмира

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