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Чемпионат мира в Осло: опубликован состав женской команды Казахстана по борьбе

Фото: olympic.kz 28 августа 2021, 10:35

Чемпионат мира стартует 2 октября.

Женская команда Казахстана по борьбе опубликовала список атлетов, которые представят Казахстан на Чемпионате мира, передает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, Чемпионат мира стартует 2 октября и продлится до 10-го. Мировое первенство примет Осло, Норвегия.

В женских соревнованиях Казахстан представят восемь спортсменов:

  • 53 кг: Сагымбай Асылзат
  • 55 кг: Валишан Аиша
  • 57 кг: Раимова Нилуфар
  • 59 кг: Каюмова Диана
  • 62 кг: Касымова Аяулым
  • 65 кг: Темиртасова Айна
  • 72 кг: Бакбергенова Жамиля
  • 76 кг: Сыздыкова Эльмира

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