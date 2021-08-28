Чемпионат мира в Осло: опубликован состав женской команды Казахстана по борьбе

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Чемпионат мира стартует 2 октября.
Женская команда Казахстана по борьбе опубликовала список атлетов, которые представят Казахстан на Чемпионате мира, передает zakon.kz.
Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, Чемпионат мира стартует 2 октября и продлится до 10-го. Мировое первенство примет Осло, Норвегия.
В женских соревнованиях Казахстан представят восемь спортсменов:
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