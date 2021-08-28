Свыше 75 тонн продукции представили сельхозтоваропроизводители на ярмарке в Кокшетау

Было представлено свыше 50 наименований продуктов питания на сумму 120,7 млн тенге.

В областном центре прошла первая сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей из девяти регионов Акмолинской области, передает zakon.kz.

Ярмарка проводится для сдерживания цен на продовольственные товары.

Жители и гости областного центра смогли приобрести продукцию, полюбившуюся не только в республике, но и за ее пределами. На прилавках была представлена продукция таких брендов, как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Казгеркус", ТОО "Капитал Проджект" по ценам ниже рыночных на 10-15%, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

Отмечается, что особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм. В соответствии с требованиями санитарной службы посетители ярмарки входили через приложение Ashyq.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с качеством продукции и ценами на них.

По словам посетительницы ярмарки, пенсионерки Гульжан Ахметовой, сельскохозяйственная ярмарка очень выгодна для горожан.

Я пенсионерка, и цены сегодня меня порадовали. Сегодня я купила свежие овощи для домашних заготовок и молочные продукты, - поделилась жительница областного центра.

Постоянный покупатель Сабит Балтабаев хочет, чтобы такие ярмарки продолжались.

Тут всегда можно встретить домашнюю и качественную продукцию. Жаль, что из- за эпидситуации два года они не проводились. Прошу всех жителей отнестись с пониманием и получить вакцину, чтобы можно было посещать без страха такие мероприятия, - отметил спикер.

Как уточняется, порядка 100 предпринимателей привезли более 50 тонн мясных и колбасных изделий, 0,4 тонны свежей рыбы, 4,3 тыс. штук яиц, порядка четырех тонн молока и молочной продукции, более пяти тонн муки, 11,3 тонн картофеля, овощей и много другой продукции. Продукция регионального стабилизационного фонда АО СПК "Kokshe" представлена по фиксированным сниженным ценам - это сахар, рожки, мука рис, гречневая крупа и подсолнечное масло. Помимо сельскохозяйственной продукции на прилавках аграриев были дрова и сено.

Всего было представлено свыше 50 наименований продуктов питания на сумму 120,7 млн тенге.

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