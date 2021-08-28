Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек

Неопознанными остаются тела трех человек.

На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается, передает zakon.kz.

Отметим, что при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.

Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате 13 человек погибли.

Согласно данным пресс-службы МЧС РК, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты:

Темирбулатов Арнур Серикович. Пожарный-спасатель ПЧ-3 г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области

Сандыбаев Елдос Кадырбайулы. Старший пожарный-спасатель ПЧ-3 г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области

Микропуло Александр Николаевич - оперативный дежурный - заместитель руководителя тушения пожара ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области

Торебеков Танирберген Кудайбергенович - старший пожарный-спасатель СПЧ-1 г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области

Айманов Меиржан Какпосынович - заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области

Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.

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