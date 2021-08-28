В Китае выступают против работы на износ

Суд в Китае назвал шестидневную рабочую неделю и двенадцатичасовой график незаконным.

Верховный суд Китая ополчился на крупные частные компании, которые используют шестидневную рабочую неделю и двенадцатичасовой график (так называемый график "996"), передает zakon.kz.

Суд, по информации CNN, назвал такой режим незаконным, заявив, что работники имеют право на отдых и отпуск, а работодатели обязаны соблюдать закон о восьмичасовом рабочем дне. Суд опубликовал совместное заявление с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. В документе приведены в пример несколько компаний, где утвержден график "996" вопреки закону.

"Работодатели могут призывать усердно трудиться, но при этом не должны забывать о своих обязанностях", - говорится в тексте заявления.

В одном из случаев сотрудник издательства скончался в 05:30 от сердечной недостаточности по пути в офисный туалет. Виновным в гибели мужчины признали руководство, которое обязали выплатить семье погибшего 400 тысяч юаней (61,7 тысячи долларов США).

График "996" - шесть дней в неделю с 09:00 до 21:00 - обычно используют технологические гиганты и стартапы, чтобы снизить расходы на зарплаты и повысить производительность труда. Однако в начале 2021 года одну компанию обвинили в смерти 22-летней сотрудницы. Девушка почувствовала себя плохо на улице, возвращаясь с работы в половину второго ночи. Через две недели другой работник компании покончил с собой.

Китайское законодательство предусматривает восьмичасовую продолжительность рабочего дня. Переработки допустимы в экстренных случаях, но не более трех часов в день. В зависимости от ситуации работодатель обязан доплатить за сверхурочные часы 150-300% от зарплаты.

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