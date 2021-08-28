Мужчина на камеру рассказал об убийстве приятеля в Актобе

Трагедия произошла 24 августа.

Тело найдено в квартире по улице Кутуева, его обнаружил родственник, который проживал один, передает zakon.kz.

На место прибыла следственно-оперативная группа, где был обнаружен труп 45-летнего мужчины с ножевым ранением в грудную клетку. Сотрудниками полиции проведен ряд оперативных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 44-летний неоднократно судимый мужчина, - пояснили порталу "Мой город" в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Трагедия произошла 24 августа.

Находясь в квартире потерпевшего, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение знакомому. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство".

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