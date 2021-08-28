151 грамм гашиша изъяли у наркосбытчика в столице

В Нур-Султане задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в сбыте наркотических веществ.

С 23 по 29 августа на территории Нур-Султана проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”. Его целью является предупреждение, а также пресечение правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах, передает zakon.kz.

Так, 26 августа по улице Иманова задержали 42-летнего столичного жителя, который ранее был судим.

В ходе личного обыска и дома у задержанного обнаружен расфасованный гашиш весом около 151 г. Он собирался его сбыть на территории столицы, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания столичного ДП. Проводится расследование.

С начала ОПМ “Правопорядок” зарегистрировано 131 преступление, 98 из них раскрыто. Также раскрыто 70 ранее совершенных правонарушений, задержано 18 преступников, находящихся в розыске. Проведено около 3000 обходов жилых массивов, проверено 3452 подучетных лица, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

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