Готовы ли алматинские школы к новому учебному году

Жандарбек Бекшин рассказал, что руководство города готовилось к новому учебному году в течение всего лета.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин выступил в Службе региональных коммуникаций, передает zakon.kz.

Весь летний период руководство города готовилось к новому учебному году.

100% школ города готовы к приему учащихся, все участвуют в системе Ashyq, - заявил главный санврач Алматы.

Заболеваемость среди школьников снизилась со 160 до 110 в сутки. Участие в программе Ashyq позволит не допустить заражения среди педагогов, персонала, учащихся и их родителей. Учеников будут встречать в школах завуч и классный руководитель.

Если у одного ребенка выявили коронавирус, то весь класс отправляется на самоизоляцию. Если, условно, в первой смене заболевшие составляют 30% от всех учащихся, то вся смена отправляется на карантин, - уточнил глава санитарно-эпидемиологического контроля города.

Бекшин напомнил о высокой заразности "дельта-штамма" коронавируса, в связи с чем говорит о необходимости изолироваться от родных в случае заболевания.

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