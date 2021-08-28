Опубликованы фото погибших в Жамбылской области военнослужащих

Минобороны выражает соболезнования близким погибших.

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил Казахстана скорбит вместе с родными и близкими погибших в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Погибли военнослужащие и служащий Вооруженных Сил:

старшина Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 8 октября 1979 г.р.

сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы, 24 августа 1981 г.р.

ефрейтор Жанбулатов Руслан Журсинбаевич, 20 июня 1981 г.р.

служащий ВС РК Далибаев Уразбек Дайраевич, 8 февраля 1962 г.р.

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