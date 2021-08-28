У родителей будет выбор: отправлять ребенка в школу или оставить на онлайн-обучении

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Какая проводится подготовительная работа, чтобы обеспечить санитарно-эпидемилогической безопасность в организациях образования, сообщила глава управления образования города Алматы.
Руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, какие меры будут соблюдаться с нового учебного года, чтобы избежать заражения коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
В городе проводится необходимая подготовительная работа, чтобы обеспечить санитарно-эпидемилогическую безопасность в организациях образования. В 287 школах (207 государственных, 80 частных) будут учиться порядка 300 человек. В 82 колледжах (23 государственных, 59 частных) к обучению приступят более 68 тысяч студентов. 860 (189 государственных, 671 частная) дошкольных организаций с общим охватом более 69 тысяч детей продолжают работать с соблюдением санитарных требований.
В настоящее время приняты следующие организационные и профилактические меры:
Кроме того, на сегодня учащиеся 2-11 классов 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе "Әліппе" и "Букваря" для первых классов.
Особое внимание уделено вопросу вакцинации сотрудников организаций образования. Так, более 34 тысяч сотрудников государственных организаций образования, кроме имеющих медицинские противопоказания, 100% провакцинированы (всего гос. сотрудников - 34 087, из них педагогов - 24 452). Более 11 тысяч сотрудников частных организаций образования (всего част. сотрудников - 11 256, из них педагогов - 7486), кроме имеющих медотводы, также получили вакцину (100%), - пояснила Ляззат Жылкыбаева.
Чтобы не допустить стихийного наплыва учащихся и снизить риски распространения инфекции среди детей, учебный процесс будет организован одновременно по трем направлениям:
Таким образом, управление образования планирует обеспечить постепенный переход к традиционному формату обучения.
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