Ермекбаев о ситуации в Жамбылской области: Пожары все потушены

Все жители вернулись в свои дома.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, находясь в поселке Сарыкемер, заявил, что принимаются все меры для обеспечения 100% безопасности населения, передает zakon.kz.

Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища. Все жители вернулись в свои дома, за исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения, - сообщает пресс-служба МО РК в Instagram.

26 августа случилось возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем траура по погибшим.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!