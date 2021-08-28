В московских аптеках продавали поддельные лекарства от ВИЧ и коронавируса

Лекарства с поддельными документами продавали в аптеках в Москве.

Преступная группа сбывала поддельные препараты для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и коронавируса, передает zakon.kz.

В аптеках Москвы найдены лекарства сомнительного качества, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах. Документы к ним оказались фальшивыми. Полиции стало известно, что должна была состояться сделка по продаже этих препаратов на сумму 180 тысяч рублей.

В итоге задержали курьера, работавшего в одной из крупнейших сети аптек в стране, когда он передавал заказ в здании Курского вокзала. В ходе дальнейшей проверки в аптеке на Смольной улице обнаружили незаконный склад с препаратами из перечня жизненно необходимых лекарств.

О находке сообщили компании-производителю найденных препаратов. Там подтвердили, что эти упаковки официально не выпускались. По факту случившегося Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, - пояснили сотрудники полиции.

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