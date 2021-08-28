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Второе "серебро" в копилке сборной Казахстана на Паралимпиаде в Токио

Фото: пресс-служба НОК Казах... 28 августа 2021, 14:25

Всего казахстанцы завоевали в данных соревнованиях три медали.

Казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану второе "серебро" Паралимпиады-2020, передает zakon.kz.

Спортсмен уступил в финале Ферузу Саидову из Узбекистана.

Накануне взял "серебро" в парадзюдо Ануар Сариев (до 60 кг). Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.

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