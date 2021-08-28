Второе "серебро" в копилке сборной Казахстана на Паралимпиаде в Токио

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Всего казахстанцы завоевали в данных соревнованиях три медали.
Казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану второе "серебро" Паралимпиады-2020, передает zakon.kz.
Спортсмен уступил в финале Ферузу Саидову из Узбекистана.
Накануне взял "серебро" в парадзюдо Ануар Сариев (до 60 кг). Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.
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