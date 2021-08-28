Ильин встретился с семьями погибших в Жамбылской области

Инженерные войска регионального командования "Юг" приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Также сообщается, что министр обороны осмотрел территорию склада, пострадавшую от пожара. На месте происшествия он провел совещание с министром по чрезвычайным ситуациям и акимом Жамбылской области. Были скоординированы совместные действия по ликвидации последствий пожара.

Основные усилия направлены на обеспечение 100%-й безопасности населения. Инженерные войска регионального командования "Юг" приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов. Подразделения применяют инженерные и бронированные машины разграждений, оборудованные колейными минными тралами, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и близлежащих населенных пунктов.

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