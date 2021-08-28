При каких условиях столичные школы могут вернуться к традиционному обучению

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В 2021-2022 учебном годах разрешено обучение в штатном формате при соблюдении некоторых требований.
Заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева рассказала о снижении в стране числа заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.
Однако эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается напряженной, город находится в "темно-красной" зоне. От 25 августа вынесено постановление №36 главного государственного санитарного врача РК. В тексте документа утверждены требования по работе объектов образования (колледжи, школы, университеты, интернаты, общежития).
Были смягчены ограничительные мероприятия в столице. В 2021-2022 учебном годах разрешено обучение в штатном формате при соблюдении следующих требований:
- 100%-ная вакцинация педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянное противопоказание и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев;
- допуск педагогов, персонала, родителей, учащихся в объекты образования через приложение Ashyq;
- соблюдение масочного режима;
- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных и практических занятий;
- обеспечение достаточным количеством санитайзеров, антисептиков и другими средствами индивидуальной защиты;
- увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений.
В детских садах запрещено создание дежурных вечерних групп, - пояснила Пралиева.
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