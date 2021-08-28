В Мангистауской области пройдут учения "Каспий-Антитеррор-2021"

Антитеррористического учения среди стран-участников СНГ.

На территории восьми стран начата реализация совместного антитеррористического учения среди государств-участников СНГ "Каспий-Антитеррор-2021", передает zakon.kz.

Цель мероприятия - отработка межведомственного и межгосударственного взаимодействия, а также подготовка компетентных органов стран Содружества к практическим действиям, чтобы пресечь возникающие террористические акты на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли.

Силовая фаза учения с отработкой практических навыков нейтрализации угроз терактов на объектах морского транспорта пройдет на территории и акватории морского порта города Актау в Мангистауской области, - пояснили в пресс-службе КНБ.

Во время учений допускается имитация взрывов и холостой стрельбы, в связи с чем граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.

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